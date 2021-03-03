公司騎師史卓豐於2月21日沙田日賽，跑完第三場後因下背部受傷而退下火線，之後三次賽事都沒有上陣。

其實他在周日（7日）田戰及今晚（3日）谷戰，原本均有接受策騎聘約，結果都因傷勢未癒而不能宣佈出賽。

馬會受薪董事兼牌照委員會秘書貝義理今午發出通告如下：

騎師史卓豐早前因下背部受傷而未能繼續作賽。小組接獲首席醫療主任通知，騎者目前仍不適宜在3月7日星期日恢復策騎出賽。

因此，史卓豐將不會宣佈於當日沙田賽事中策騎出賽。

至於史卓豐何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公佈。

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