本地資深馬主何偉文在上世紀90年代已開始在港養馬，當年他與方祿麟（已故）、胡森（已離職）合作愉快，照計應該會支持方家後代方嘉柏。

然而何偉文冇咁做，近年一直與呂健威合作。

列陣今晚（3日）谷戰第九場的呂廐「歡欣福星」，上季一出即贏新馬賽，今季踏入四歲繼續進步，季內已得兩Win。

近兩仗跑谷草1650米共獲一冠一亞，證明本身多了一條好出路。

「歡欣福星」上場於巴度胯下贏馬，賽後呂健威大讚他夠冷靜，沿途睇到莫雷拉座騎「喜盈寶」中段發力，惟巴度十分熟悉「歡欣福星」馬性，最緊要搵到自己節奏。

結果留到入直路才發力奠勝，對發力點拿揑得很準確。

今場以同一配搭再爭一哩，可期再有精彩演出。

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