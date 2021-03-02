想在新一年成功拍拖？遇上心儀對象？想在工作時得心應手？風水佈局幫到你。

九宮飛星中的「一白桃花星」，今年飛入正南方，其五行屬性為水，主宰範疇的為人緣、姻緣、戀愛及貴人。

假設家中的大門、辦公室或商店的大門向正南，適宜放置藍色或灰色地氈有利桃花運，加強一白桃花星之水氣，從而改善人際關係及自身的姻緣。

相反假設自身或另一半的桃花旺盛，而需要化桃花的朋友，則可在門口放黃色或啡色地氈，有助化桃花。

今期財位位於正東，可以以三區來劃分，港島區的柴灣及杏花邨；九龍區的觀塘及牛頭角；新界區的馬鞍山及西貢均屬該區財位。幸運顏色為白色、金色、銀色、黃色及啡色。

第四場「甲烷」（時廐）季內只曾在谷草四班1800米上名跑第二，當時一開閘未能找到平衡，幸好隨後能夠很快找回。

直路上，「甲烷」一度超越「榮冠大道」（葉廐）出頭，最後在終點前被輕磅的「雙節棍」（方廐）追過而屈居亞軍，只輸馬頸位，今仗配上田泰安回師谷草1800米，機會可看高一線。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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