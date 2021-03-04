從事珠寶鐘錶生意的資深馬主鄧鉅明，在2月21日田戰出盡四匹名下馬及合夥馬，結果無一上名兼有「飛輪閃耀」大熱倒灶於香港經典盃，成績非常欠佳。

事隔兩星期，鄧鉅明再戰沙田日馬，今次則不同，他周日（7日）只有名下「閃耀」系兩駒出賽，「飛輪閃耀」和「杭州飛輪」均暫時休戰。

「閃耀」系已一段日子無贏馬，其專屬練馬師容天鵬必然設法盡快交代。

「閃耀榮光」累積九次在三班賽上名，且曾四度跑入田草1200米三甲，如今評分已不像之前般吃緊，角逐跑慣跑熟的同班同程，應有機會重開勝門。

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