鄭俊偉馬房近年兵力不強，不少馬匹質素僅屬有限公司，因此成績大多數時間徘徊中下游，更多次在季尾一度面臨未能達標的風險。

不過，鄭俊偉部署相當進取，縱使旗下馬匹評分欠缺上升空間導致難以爭勝，惟仍然會努力爭取最佳名次，因此可見鄭廐季內亞軍及季軍數字皆不少，但頭馬數字卻落後較多。

沙田馬場周日（7日）有十場泥草混合賽，第一場「超然」苦戰多時，終降回以往三戰獲冠亞季各一的五班泥地1200米上陣，屆時將由陳嘉熙主轡。

從「超然」賽績上可見，這匹八歲老馬在第五班頗具競爭力，相反在四班賽則易位難贏，須依靠臨場形勢及騎師發揮幫助其爭勝。

鄭俊偉在季內部署此駒專攻最擅長途程泥地1200米，然而四班對手明顯較強，因此「超然」縱使場地性能出色，仍然只能上名而未贏。

廐主近仗改變策略，讓「超然」改跑較盲門的草地短途賽事，最終成功減分降至第五班上陣。

「超然」今仗重回第五班上陣，配季內曾合作上名的陳嘉熙減七磅，如釋重負加上人馬合拍，此駒有望為這對下游騎練各帶來一場寶貴頭馬。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199