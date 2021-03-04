上次（2月28日）田戰頭場五班1200米，由潘頓策騎的「打鐵趁熱」閘前被打到大熱門開跑並勝出，賠率卻仍有6.1倍。

計埋此場頭馬，葉楚航今季贏過八場五班賽，與徐雨石一樣冠同儕，而葉廐該等五班賽頭馬有一半由潘頓勝出。

周日（7日）沙田有兩場五班賽，葉楚航分別有「開心一號」及「得賞」打王牌列陣頭場泥地短途及第四場1400米，當屬馬房出擊主力。

其中，「得賞」至今兩次贏馬，其中一次為上季跑五班1400米。

上季尾在第四班評44分仍可入位，現處36分水平肯定有利，可望重拾勝軌。

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