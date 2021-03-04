星期日（7日）跑十場沙田泥草日賽，出馬眾多。

當中，二班草地1800米出足14駒滿額，其中一半是打吡報名馬，包括呂廐「勁力勇士」、羅廐「天駟」、東廐「柏林探戈」、丁廐「足金好球」、苗廐「智慧神駒」、徐廐「莎皇者」及希廐「倬躍錦標」。

以評分高低排序，「柏林探戈」、「倬躍錦標」、「天駟」、「智慧神駒」、「勁力勇士」、「足金好球」及「莎皇者」，依次評88、87、83、83、83、83及82分。

計近績以近兩場全勝的「足金好球」最佳，「天駟」及「勁力勇士」早前均曾連捷，「倬躍錦標」及「智慧神駒」各曾出賽入Q，「莎皇者」亦剛於谷草跑第二，反而評分最高的「柏林探戈」在港暫三戰俱無獎金。

或受騎師供應影響，「倬躍錦標」、「天駟」、「智慧神駒」及「莎皇者」周日皆由華將策騎爭分進軍打吡，他們分別是黎海榮、黃皓楠、潘明輝及楊明綸，情況比較特別。

至於「柏林探戈」、「勁力勇士」及「足金好球」騎師順序是馬雅、波健士及田泰安，他們俱屬洋將，相對令馬迷較有信心。

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