經過昨晚（3日）九場谷草賽事後，馬會今日（4日）公佈各駒評分調整。

全晚被加分最多的是羅富全馬房「快快有」，此駒上賽服役初出在田草跑第二，昨夜轉戰谷草即輕鬆打開勝門。

賽後被加九分，現評62分，下仗將要移師第三班。

至於「雙節棍」及「疾風勁草」各加七分，彼此仍可維持原班作賽。

五班賽頭馬已七歲的「好友無敵」昨晚只贏亞軍馬頸位，賽後被加五分，現評41分，再出將回師第四班。

3.3谷草夜賽九匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

好友無敵 41（＋5）

雙節棍 55（＋7）

木火同明 64（＋6）

動力飛鷹 65（＋5）

快快有 62（＋9）

零距離 64（＋6）

喜盈寶 74（＋6）

疾風勁草 80（＋7）

童話 67（＋5）

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