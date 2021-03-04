沈集成剛戰 （3日）延續旺勢，憑「動力飛鷹」和「零距離」成功起孖。

出名勤力的他今朝（4日）一早開工騰來騰去，當中以角逐尾場二班1800米的一對戰馬「快益善」及「勇猛神駒」最受他重視。

「快益善」今課由蔡明紹砥礪，於1800草地出試，沈集成在烽火台頂樓，居高臨下睇足全程。

與此同時，潘頓則策騎「勇猛神駒」在大圈快跳，練者一眼關七，睇完隨即走去機坪接馬，逐一檢視之餘，當然亦有聽取蔡明紹和潘頓堅報。

沈集成對兩駒皆相當重視，預期會不分正副齊齊出擊，且看能否向一眾四歲馬發起衝擊。

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