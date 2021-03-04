郭能因2月3日跑馬地賽事一場董事研訊時的行為，被牌照委員會審視其牌照資格，對於這位在港從騎多季的好手而言，心情自然唔好過。

不過他今晨（4日）依然認真課馬，盡力爭取好成績。

一向支持郭能的文家良，今期兩人有三駒合作，包括第一場「紅海福星」、第四場「種福者」及第六場「歡樂小子」。

今晨郭能親自為十歲老馬「歡樂小子」出試，文家良全程在烽火台內觀看，過程順利。

以往甚少接馬的文家良，睇完「歡樂小子」操練後，隨即行去機坪，仄馬之餘當然亦有同郭能傾談良久，相當關心，且看人馬今次能否取得佳績。

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