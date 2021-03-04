鄭俊偉馬房在上次（2月28日）沙田日賽憑「好大大」爆冷掄元，摘下季內第三場頭馬，與16Win達標之路仍有一大段距離。

「好大大」上季在賀賢馬房一出即勝，今季轉投鄭廐，初出由潘頓策騎，結果7.7倍落敗。

上仗換上賀銘年執韁，臨場冷至23倍，結果一放到底贏馬。

今期（7日）打王牌出賽泥地四班短途的同系馬「再大大」，由丁冠豪馬房轉投鄭俊偉馬房，並已跑過三仗仍未交代。

上場卻在泥地1200上名，證明此匹曾心律不正常之馬，健康情況及狀態已有起色。

既然同系馬「好大大」已可贏馬交代，周日（7日）未嘗不可輪到「再大大」拼出頭來。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199