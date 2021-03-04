馬名翻用個案不少，其中一駒是來到第三代的「一切順利」。

此駒由蔡廐訓練，其馬主劉志榮之前養過兩匹同名馬各曾四捷，他可謂馬運亨通。

然而好景不常，這匹新版「一切順利」前早（2日）由莫雷拉試1050米泥閘有前無後，放入直路後力弱墮退至包大尾衝線，被判試閘不及格。

此駒事後還被發現第一次流鼻血及首度心律不正常，必須通過獸醫檢驗與試閘及格，方可再次出賽。

「一切順利」至今一戰第六，表現未成氣候。

另一邊廂，2月6日在港初出跑田草1200米熱倒的「佐治勇駒」，昨午（3日）被馬會公佈已接受閹割手術。

這匹方廐三歲澳洲自購馬已由雄馬變為閹馬，且一直保持晨課操練。

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