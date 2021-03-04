正所謂合則來不合則去，馬圈離離合合乃平常事。

這天（4日）馬會公佈有兩駒轉換馬房，當中包括中年馬及年輕馬各一匹。

今季轉由文家良訓練的「珍珠鳳凰」，季內八戰僅得一亞，且近兩仗均以雙位數名次過終點。

這匹六歲馬即日起轉投葉楚航馬房，除是此駒歷來第三度轉換馬房，亦是馬主陳明榮首次與葉廐合作。

至於四歲馬「見龍在田」之前先後由姚本輝及鄭俊偉訓練過，六次出賽均不獲獎金。

其馬主李卓威如今再安排此駒轉由丁冠豪訓練，決心求變求勝。

鄭俊偉最新有42駒，季內暫僅三捷，必須加倍努力。

另一方面，周日（7日）田戰於今早（4日）排位前，有頭場五班泥地短途原正選之一「上浦福滿」（高廐）因前日（2日）食慾不振退出，由當時第一後備「赤馬雄風」（希廐）補上配賀銘年排1檔參賽。

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