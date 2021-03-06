外號神仙的蔡約翰在近十次田戰均有馬贏，合共取得20場頭馬，強勢停不了。

而近六次沙田賽事，當中五次有蔡廐王牌馬勝出，今戰（7日）替「至尊高陞」及「平海掌星」出王牌，有力替馬房延續田戰連勝紀錄。

第七場「至尊高陞」上季出道，首五仗於四班賽獲兩冠兩亞一殿佳績。

今季熱身一仗後，翌仗即爆冷贏馬首度在三班賽建功，可見五歲馬仍在進步中，上仗更交出全場最快末段追入亞軍。

蔡廐今季在雷神缺陣時共有六駒配潘頓上陣，取得三冠兩亞一殿佳績，包括剛周三（3日）「喜盈寶」及「疾風勁草」贏馬。

今戰獨把「至尊高陞」交潘頓執韁，人馬演出令人期待。

至於另一匹王牌馬第三場「平海掌星」自從轉攻田草1000米直路賽後，連續四仗獲三冠一亞。

今仗雖然升上第二班作賽，但難得贏完仲肯出王牌，已反映幕後求添食之決心，值得追捧。

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