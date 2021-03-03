近期沙田日馬賽事不乏新勝馬再捷，如2月28日有「勝得威風」、「知道再勝」，再對上一期（2月21日）則有「巴基之友」、「金鎗六十」、「銀紙」、「疾風明駒」等駒。

今戰（7日）新勝馬中，「十二馬」（賢廐）前仗久休復出跑第四，上仗更在田草1200米同程打開勝利之門，展現本身應有實力。

上仗爆半冷開齋的「十二馬」，上季出道至今跑過六場不失獎金，清一色由何澤堯經手。

練馬師蘇偉賢對此駒出頭感到十分高興，有趣的是「十二馬」上次終於射入，同日尾場「足金好球」（丁廐）亦再下一城，後駒今仗將由田泰安策騎挑戰三連捷。

這兩匹馬名與足球有關的賽駒，今次如再同日贏馬，最開心的當然是其馬主及捧場客。

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