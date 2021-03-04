說到「大外一氣」，所親歷者最誇張的一次，不見諸沙田、快活谷，也不見諸海外的著名馬場，卻見諸廣州黃村！

那匹勝出的馬之所以誇張，是因為該駒本來是「大逃」，後來竟變成「大外一氣」。

90年代初，中國改革開放已十多年，漸趨小康，於是便有人動念辦起賽馬內。

廣州有兩個舉辦賽馬的馬場，較具規模的那個位於天河，較簡陋的那個位於黃村。

黃村馬場雖云簡陋，卻舉辦過「中國馬王大賽」，並邀得香港馬會時任行政總裁韋敬誠將軍出席。

許多香港的騎馬人，都欲一過正式比賽的癮，紛紛北上參賽，當中包括了葉楚航的太太廖偉顏。

參賽的馬匹全是國產馬，主要是蒙古馬。

比賽採淘汰制，同一日內有初賽、複賽和決賽。

馬匹須於初賽跑入三甲方可晉級複賽，於複賽跑入三甲方可晉級決賽。

換言之，要成為「中國馬王」，必須連闖三關。

其中一場初賽，只見一匹蒙古馬甫起步便單騎放領，盡情「大逃」，於開始轉彎時甩開馬羣逾十個馬位。

然而該駒轉右彎卻出左腳，鞍上人控制不果，座騎在彎道上大波勾（大外避）。

鞍上人惟有索性拉停，其後馬群亦已奔至，被拉停了的那匹馬重新展步，尾隨大隊，總算轉得彎。

已處包尾的那匹波勾馬，入直路拉出大外檔衝刺，赫然逢馬過馬，三扒兩撥又把內側馬匹悉數超越，最後竟大勝六、七個馬位而回！

這匹贏得極度誇張的蒙古馬，其後再贏了複賽和決賽，都是贏半條街至一條街，成了名副其實的「中國馬王」。

此駒的騎師，是蒙古版的泰迪羅賓，雖然騎的是蒙古式長檔，但因身材短小，看上去卻與騎短檔無異。

撰文：余伯樂

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