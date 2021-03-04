騎練潘頓與葉楚航一向合作愉快，雙方今季有個極強數據，值得重視。

潘頓今季已為四匹葉廐五班馬打開勝利之門，分別為「打鐵趁熱」、「老表醒」、「千里駿駒」及「紅旺」。

其中，「千里駿駒」在谷夜與「種福者」（文廐）跑獲平頭冠軍。

周日（7日）沙田跑日馬，潘頓首度策騎葉楚航馬房「開心一號」上陣，角逐五班泥地短途，人馬演出令人期待。

「開心一號」至今九戰只獲一亞，上仗跑第四後被減兩分，今次可以首戰第五班。

潘頓賽前為「開心一號」連操多課，人馬增強溝通後，大幅提升爭勝機會。

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