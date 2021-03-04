最近轉廐馬出賽成績不俗，如「巴基之友」、「秒秒精彩」、「好大大」、「全才」等駒，皆曾贏馬交代。

周日（7日）跑沙田日賽，第六場「無心睡眠」由大摩馬房（已結業）轉投大衛希斯馬房，四戰皆不入三甲。

然而此駒至今一冠一亞三季皆在四班賽取得，賽績印證能力及部署。

「無心睡眠」名字取材自哥哥張國榮同名金曲，本身上季尾首度贏田草1600米開齋。

其馬主會心微笑團體一眾成員，當日賽後即場合唱「無心睡眠」，非常有氣氛。

此駒如今打王牌出戰四班1400米，由潘頓操刀，出擊決心不言而喻，隨時讓到馬主們再次興奮到唱歌。

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