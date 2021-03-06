周日（7日）沙田賽事，出戰第十場二班1800米草地的丁廐「足金好球」，至今上陣四次，共獲兩冠一亞，近兩戰在潘頓胯下打叠贏馬，表現大熟大勇。

練馬師丁冠豪在「足金好球」上場贏馬後，已表示會盡力爭分出戰打吡，戰意百分百。

「足金好球」今仗升上二班，潘頓造不到磅，由田泰安走馬上任，接手出戰。

雖然田泰安在打吡已卜定座騎，但他表示會盡力為「足金好球」搶分。

田泰安說：「我在今屆打吡大賽已答應了韋達策騎『將王』上陣，並感謝韋達及馬主給予機會。至於『足金好球』周日的目標，是爭分入打吡。」

「這匹丁廐馬近兩戰均勝，贏來有說服力，表現大熟大勇，我會盡力為牠取得打吡入場劵。」

「我曾策騎『足金好球』在晨課操練，牠跑來很文靜，當與另一匹馬拍跳時，前駒自動湧前，這是個好兆頭。」

「我對這匹丁廐馬目前的狀態十分滿意，期望周日夥拍此馬入凱旋門。」

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