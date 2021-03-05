馬會今日（5日）公佈，高伯新馬房「舉世無雙」、賀賢旗下「城市獵人」及蔡約翰馬房「一切順利」宣告退役。

「舉世無雙」是七歲拍賣馬，身價300萬元，此駒在港取得兩場頭馬，只獲獎金$1,317,070，距離馬價仍有一段距離，此駒季內五戰全敗，幕後決定引退。

「城市獵人」是四歲澳洲PPG，來港後從未上陣，最近被驗出左前腿下翼狀韌帶受傷，結果未嘗上陣，便離開競賽行列。

「一切順利」在港曾上陣一次落敗，剛周二（2日）試閘後流鼻血，今日結束短暫之競賽生涯。

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