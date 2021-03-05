星期日（7日）下午沙田馬場，將舉行七草三泥之混合賽。

草地採用C跑道進行角逐，這條跑道大熱門表現不俗，不少路程勝出率都有三成以上。

先講最短途1000米，直路賽近三季C跑道進行過30場，有10次由大熱門馬勝出。

周日唯一直路賽，被安排在第三場舉行。

相信「韋小寶」或「平海掌星」好大機會成為這場大熱門，值得大家關注。

至於草地1200米，近三季進行過57場，大熱門贏過20次，比率為35%。

第五及第七場為1200米，「十二馬」及「至尊高陞」均有望以大熱身份贏馬。

三場泥地賽俱跑1200米，同程大熱勝出率稍稍不及草地，在137場賽事中，大熱門贏過38次，比率為28%。

喜歡打水片的馬迷，到時不妨向這三場泥地短途賽動腦筋。

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