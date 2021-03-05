見習騎師周俊樂今季已有29Win在手，暫居騎師榜第六位。

以此子騎功表現，升格至受讓五磅只是時間問題。

然而即使其今季成績不錯，周俊樂騎頂磅賽駒卻非想像般好。

半季過後，周俊樂騎133頂磅（減七磅實際負126磅）馬共39匹次，僅取得2冠11亞4季，上名率有43.6%還可以，惟頭馬只得「勝賢」及「一舖縱橫」卻嫌少。

今次（7日）沙田賽事有第三場「韋小寶」、第四場「都市神話」、第九場「明月輝煌」及尾場「玖寶」本評頂磅，最終夥拍周俊樂負126磅參戰。

當中，「韋小寶」近兩戰在周俊樂胯下分別跑第六及第二，人馬合作未盡理想。

難得幕後繼續支持周俊樂，相信後者仍會全力以赴，爭取以頭馬回報對方。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199