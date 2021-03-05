巴西籍騎師馬雅自2月28日以公司騎師身份在港策騎後，未算獲得太多優質座騎，尚未上名甚至開齋。

不過，他獲得應屆冠軍練馬師姚本輝支持，近兩次賽事兩人共合作七駒之多。

周日（7日）沙田賽事，馬雅將策騎姚本輝馬房「活力長勝」出戰第五場四班草地1200米，繼續努力爭取個人在港首捷。

「活力長勝」上季在同班同程爆冷掄元，今季卻演出下滑，五戰僅獲一季。

上仗在潘頓胯下落敗後不久，這匹五歲澳洲自購新馬轉投姚本輝馬房，尋求新發展。

此駒日前在1000米田草試閘展現良好前速，最終敗於賢廐一出即勝馬「騰飛塔」獲亞軍，狀態顯得不弱。

今戰「活力長勝」轉廐初出，未嘗不可一擊即中，以助姚本輝第一時間向馬主交代。

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