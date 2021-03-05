非常資深的「神駒」系掌舵人余潤興（人稱余伯）養馬多年，其中一個最大目標是贏取香港打吡冠軍。

名下智利自購馬「勇戰神駒」早前在莫雷拉胯下勝出二班田草2000米，最新評90分，入選跑打吡應無問題。

周日（7日）在沙田馬場舉行十場泥草混合賽，余潤興之子余國樑名下「智慧神駒」將角逐尾場二班1800米。

四歲德國自購馬「智慧神駒」來港後四戰獲一亞，其中包括元旦日（1月1日）角逐二班1600米不敵「電路三號」而壓倒應屆經典一哩賽亞軍「幸運快車」入Q，表現不俗。

「智慧神駒」現評83分未足以取得打吡入場券，今場與手風大順的潘明輝並肩作戰，可望一擊即中，從而跟「勇戰神駒」聯袂進軍打吡大賽。

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