馬會於今日（5日）公佈，為數九匹之本年度進口E布號新馬，中文馬名獲得通過使用。

藝人米雪（原名嚴惠玲）與苗僑偉、蘇志威、譚健業大律師等人組成的御精英團體，名下愛駒「蟲草之星」早前已宣佈退役，而團體另一名下三歲新馬「蟲草之凰」（呂健威馬房）尚未出賽。

而米雪同時為另一賽馬團體御精神團體成員。

米雪除與友人合夥養馬之外，今季亦以個人名義中籤當馬主，她名下最新一駒為來自澳洲的兩歲新馬，交由第一次合作的高伯新訓練，喚作「蟲草成名」，名字跟團體馬格調保持一致。

此外，一匹烙號為E377的三歲澳洲新馬中文馬名叫「特登」，屬舊名重用。

昔日的「特登」是灰沙色馬，曾由名帥愛倫（已故）與簡炳墀訓練，在港服役時上陣68次曾贏得四Win。

而現役的「特登」則非來自同一馬主，其主人費志恩過往曾養過一匹「有你同行」，只跑過一場便退役。

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