沙田馬場周日（7日）設有三泥七草，合共十場日馬賽事。

本地騎師何澤堯騎足十場，他透露第五場四班草地1200米的「十二馬」，今季持續進步，上場贏來有餘未盡，今場有力再下一城。

何澤堯受訪時說：「『十二馬』上場在我胯下贏田草1200米，贏來猶有餘力。」

「這匹四歲馬質新年輕，今季比上季更見成熟，並朝向正確方向學習，牠每一仗都見進步走勢。」

「『十二馬』今戰排4檔（出閘）有利發揮，雖然牠跑來帶點均速，但只要順着其步韻去跑，末段可以交出理想之加速力，從而爭取勝利。」

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