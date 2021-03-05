由丁冠豪訓練的「足金好球」，將列陣周日（7日）沙田尾場賽事，除力爭季內三連勝外，亦同時爭取更高分數，以增加其入選角逐兩個星期後香港打吡大賽（2000米）的機會。

「足金好球」近兩仗均以出色的姿態勝出沙田的1600米，因而被認為有力角逐今季打吡大賽，然而，此駒於周日升班並增程競逐二班1800米，看來將會是其迄今最大的考驗。

丁冠豪說：「在我眼中，『足金好球』一直在進步中，希望牠今仗在抽得理想檔位之下，可以再次跑得好，這亦是牠爭取打吡入場券的最後機會。」

「足金好球」周日將自第三檔起步。這匹進口自紐西蘭的自購馬，來港前未嘗一勝，今仗將首次交由田泰安執韁，雖然首度在1800米途程上陣，但馬兒亦將可受惠於負輕磅之利。

丁冠豪說：「關注點自然是首次在第二班的賽事上陣，我不太肯定牠的實力是否足以在此爭勝。」

倘若「足金好球」能在今戰勝出並入選打吡的話，此駒便會成為丁冠豪於2018/19年度馬季從練後，首匹參與角逐香港打吡大賽的四歲佳駟。

「這是馬兒爭取入選打吡的最後機會，希望牠能交出優異表現，我認為牠是匹可以跑更長途程的馬，由1600米至2000米均為其射程範圍之內。」丁冠豪續說。

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