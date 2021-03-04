韋達從練第二季，將憑香港經典盃亞軍「將王」首度列陣香港打吡大賽。

至於丁冠豪從練第三季，當然亦想一圓打吡夢。

丁廐旗下四歲精英「足金好球」，近兩仗跑1600米皆輕勝，但目前只評83分，如要入選今屆打吡大賽，周日（7日）增程跑1800米不容有失。

現時距離3月21日打吡大賽還有兩個星期，最後階段報名將在下周一（8日）截止。

周日（7日）第十場二班1800米草地「足金好球」（丁廐），來港時評69分插入三班，至今上陣四次共獲兩冠一亞。

近兩仗跑田草1600米皆掟大彎入直路，蝕位甚多照樣可衝贏，潛力不凡。

同主馬「足球」（已退役）曾在1982年贏出香港打吡，幕後當然想重溫好夢，「足金好球」目前只評83分，仍須努力搶分爭奪今屆打吡入場券。

此駒今仗升上第二班跑只負113磅，騎開之潘頓造不到磅，田泰安得以冷手執個熱煎堆。

睇番此駒贏1600米之餘勢極強，今仗增程跑1800米必可應付，排3檔參賽形勢好，有望取得三連捷，從而趕上打吡尾班車。

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