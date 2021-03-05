沙田馬場周日（7日）有三場泥地賽舉行，共有11駒初跑泥地，其中10駒曾在港或從化試過泥閘。

第一場「紅海福星」三次一冠一亞，勝出一次於去年9月11日由潘頓出試1200米，當日望空切入，一氣呵成以半身位壓過「度身訂做」勝出。

「陽明秋秋」六次兩季，最近一次上名於去年8月27日由田泰安出試1200米，當日彎位已騎，後上第三。

第二場「金元寶馬」四次一冠一亞一季，勝出一次於去年9月4日由史卓豐出試1200米，當日只戴單邊眼罩，三百轉移跑線，加速以頭位壓過「博愛友威」奪冠。

「氣宇軒航」一次落第，於2月26日由潘明輝出試1050米，當日沿途快放，直路勁平。

「萬事傑」一次一季，於去年12月31日從化出試1200米，當日只有四駒同試，居中游位置，走勢普通，並落後頭馬「揚帆順風」超過10個身位。

「駿皇星」五次一冠兩亞一季，勝出一次於去年12月29日由巴度出試1200米，當日戴羊毛面箍出試，中檔搶出，步活如輪，一氣呵成以四個半馬位輕取123分「添滿意」（前年打吡王者）勝出。

「金鼓雷鳴」兩次一亞，上名一次於1月29日由田泰安出試1200米，當日戴交叉鼻箍出試，早段撐到實，三百力策，力拼僅以短頭敗於「首飾傳奇」。

第八場「凱倫致寶」六次一冠兩季，勝出一次於去年9月8日由田泰安出試1200米，當日戴交叉鼻箍出試，三百一鬆即以勁勢撲上，以三個多身位壓過「甜酒杯」勝出。

「風雨駒」兩次落第，最近一次於去年6月2日由潘頓出試1200米，當日戴交叉鼻箍出試，全程紋風未動，走勢疾勁跑第四而回。

「明欣賞」七次一亞，上名一次於去年6月26日由薛恩出試1200米，當日逐步加快，以半身位落後頭馬「人和家盛」，姿態引人。

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