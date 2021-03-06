今次（7日）沙田日賽編草地二班1800米為壓軸戰，被視作今屆打吡報名馬最後爭分機會，出足14駒滿額。

當中，「柏林探戈」、「倬躍錦標」、「天駟」、「智慧神駒」、「勁力勇士」、「足金好球」及「 莎皇者」評分由82至88分不等，牠們之中如有任何 一駒勝出，將可鎖定打吡參賽資格。

當中又以丁冠豪馬房「足金好球」最值得留意，此駒近兩仗跑三班田草1600米皆勝，越跑越進步，預計今場將繼續成為大熱門。

以近四季二班田草1800米大熱成績計，19匹次共獲八W兩Q，入Ｑ率逾五成，其中有17匹次跑入獎金名次，數據極具說服力，對「足金好球」亦相當有利。

其馬主劉耀柱39年前以當代馬王「足球」揚威打吡大賽，今年有機會以「足金好球」再參與打吡盛事，他現階段肯定會逢出必拼。

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