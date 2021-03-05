今季自12月23日谷戰開始，至今20次賽事，例有上賽跑第二之馬，再出補中建功。

剛周三（3日）新近例子有「快快有」、「喜盈寶」、「疾風勁草」及「童話」，前三駒皆在潘頓胯下逢二進一，數據突出。

周日（7日）田戰不乏上仗跑第二之馬。其中，第七場「至尊高陞」、第八場「好玩福星」和第九場「旗幟輝煌」俱由潘頓執韁，值得高度重視。

第七場三班1200米草地「至尊高陞」（蔡約翰馬房），潘頓剛周三幫蔡廐「喜盈寶」及「疾風勁草」補中，如今可再接再厲。

第八場三班1200米泥地「好玩福星」（沈集成馬房），上次跑同程走外疊兼掟大彎才屈居亞軍，潘頓肯再騎有望將功補過。

第九場三班1600米草地「旗幟輝煌」（羅富全馬房），兩戰1400米只獲一亞一季，外地兩戰草地1600米全勝，增程有力收復前失。

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