星期日（7日）沙田賽事編有兩場五班賽，葉楚航分別有「開心一號」及「得賞」列陣，兩駒均出王牌兼強配潘頓執韁。

以馬房作風，應該有心一齊出擊，可以作為捧場重心。

翻查紀錄，葉楚航今季在第五班勝出八場頭馬，是在五班賽贏馬最多的其中一位練馬師，當中半數正是由潘頓經手。

而騎練近三次賽事合作三匹王牌馬，分別有「競技勇士」及「打鐵趁熱」勝出。

結合以上數據，「開心一號」及「得賞」齊出王牌配潘頓列陣五班賽當然要睇實。

第一場「開心一號」季內已四度在四班跑入前五名，今仗初次降入五班，有如虎入羊群。

睇番葉廐今季九駒四降五班配潘頓，取得兩勝四位佳績，此駒部署如出一轍應到位。

至於第四場「得賞」上場配蘇銘倫已後追第四，尾兩段締速均是全場最快，狀態已見復蘇，由贏馬拍檔潘頓重新接手，有力重開勝門。

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