初次在港過生日的波健士，踏入28歲後首度出賽，未能於剛周三（3日）谷戰贏馬慶生。

與此同時，他在星期日（7日）將作停賽兩天前最後一戰，另於3月28日起再停兩天，情況很不理想。

周日出賽沙田馬場，這位公司騎師除第一及第三場外，其餘場次皆有份跑，且有個別座騎有力爭勝。

當中，第九場「連連行運」（蔡廐）轉戰第三班後兩次俱跑第五，已適應三班賽步速，本身早前贏四班1600米是在田草C跑道。

波健士對牠亦駕輕就熟，如今列陣田C三班1600米負117磅，雖排大外檔起步，但以鞍上人停賽前的鬥志計，此駒仍可爭取好成績。

第八場亦屬蔡廐的「特駒聯盟」負116磅排3檔跑唯一勝程泥地短途，形勢不錯。

波健士與蔡約翰（外號神仙）聯手贏過谷草及田草，此駒長期演出穩定，說不定可助他們打開泥地合作缺口。

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