今屆香港打吡大賽，將於本月21日在沙田馬場舉行，下周中馬會將公布入選馬匹名單。

周日（7日）沙田賽事，是不少四歲馬爭取打吡入場券的最後機會。

羅富全接受訪問時表示，希望第九場「旗幟輝煌」及第十場「天駟」可以順利取勝，雙雙取得打吡出賽資格。

羅富全今日（5日）受訪時說：「我當然希望『旗幟輝煌』和『天駟』如願取得好成績，趕上打吡尾班車。」

「其實我對『旗幟輝煌』上場信心十足，可惜馬兒配莫雷拉出閘時慢一慢，僅以短距離搏失第二名，差點運氣。」

「『旗幟輝煌』今場配上潘頓，我希望他可以繼『快快有』後，再為我建功。」

「『旗幟輝煌』今次加程跑1600米，牠曾在外地贏此程，正合發揮，由於牠有點搶口，因此今次加配頭罩，希望可穩定其走勢。」

「至於同場廐侶『繽紛遊戲』雖然早年用得頗盡，但目前居三班有少許優勢。」

「『繽紛遊戲』是大步馬，牠將會擺前走，廐侶『旗幟輝煌』則稍留，一放一追，希望兩駒均有接近名次。」

另外，「天駟」目標也是為趕搭打吡尾班車。

羅富全再說：「『天駟』上場出閘慢，全程走外疊跑第五名。由於輕磅騎師十分搶手，我便請黃皓楠幫手。」

「希望馬兒在他胯下出閘順利，沿途找到遮擋，論馬有長力應付田草1800米，馬兒狀態仍弗，今次全力搶分。」

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