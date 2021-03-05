本地練馬師鄭俊偉，今季暫時只取得三場頭馬，其中「齊齊友福」及「好大大」均由法國籍騎師賀銘年操刀。

周日（7日）沙田賽事，第五場四班草地1200米之「齊齊友福」，今次重配贏馬拍檔賀銘年，這對騎練組合，有力攜手爭取頭馬。

賀銘年受訪時說：「『齊齊友福』初出直路賽跑第五後，翌仗轉戰1200米，在我胯下順利贏馬。」

「此駒上場再出，由於我正值停賽，所以未能為牠主轡，結果牠在同鄉彭國年胯下跑第三。」

「這匹鄭廐馬最近兩場1200米獲冠季各一，表現準繩。」

「其實我自『齊齊友福』初出時，已很喜歡牠，上場改配彭國年，可惜入真路欠缺運氣，際遇麻麻。」

「我覺得馬兒持續進步，很開心可以再騎牠，並對今場充滿期待。」

「我在晨課一直摸實『齊齊友福』，已操過很多課，牠跑來放鬆及文靜，當我要求牠加速時，牠立即交出反應。」

「牠今仗排9檔起步並不理想，暫時我仍未收到練馬師鄭俊偉的指示，牠的步幅開揚，我希望充分利用其優勢，再一次跟前跑，爭取最佳名次。」

賀銘年又補充，鄭俊偉是一位很友善的練馬師，願意聽從騎師的意見，彼此合作愉快，希望周日再為這位華人倉主建功。

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