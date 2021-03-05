方嘉柏在剛周三（3日）谷草夜賽勝出大熱門「雙節棍」，與徒弟何澤堯打破彼此合作近四個月合作齋缽。

周日（7日）在沙田馬場跑日馬，正值爭霸關鍵時刻的方嘉柏罕有地僅出一駒，此乃第四場五班1400米之「趣怡」，大有機會單天保至尊之勢。

屆時將由方嘉柏愛徒何澤堯執韁的「趣怡」，在去年10月1日角逐五班1200米跑獲亞軍，然而其後表現令人失望，現已減至29分，比上名時低了九分之多。

這匹四歲馬前仗角逐1400米，在薛恩胯下大半程直路未能望空衝刺，最終落後頭馬「神期大帝」2.5馬位跑第七，本身整體表現不差。

「趣怡」今場改由何澤堯壓陣，預期將有更佳發揮，甚至可以打開勝利之門。

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