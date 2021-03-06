沙田馬場周日（7日）有十場賽事進行，包括七場草地及三場泥地賽，後者全屬1200米賽程，分別編排在第一、第二及第八場舉行。

今季泥地短途賽最強騎師，首推田泰安，這位毛里裘斯籍猛將，季內23次出戰泥地1200米，成績八冠五亞兩季，勝出率34%、上名率高達65%。

至於冠軍級騎師潘頓，季內同程只贏過兩場，包括「好玩福星」及「醒神」。

華將一哥何澤堯及法國騎師巴度，同程更齊齊交白卷。

田泰安周日夥拍第一場「一路順風」、第二場「淺草飛」及第八場「文明之星」出戰泥地1200米。

其中，「一路順風」上仗初配田泰安，在田草1200米，影相僅負「首飾傳奇」屈居亞軍。

「一路順風」如今回師上季開齋所贏的泥地1200米，兼繼續由田泰安壓陣，有望重溫勝利滋味。

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