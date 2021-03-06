昔日性格巨星「巴基之星」在港最後一戰再度罷跑後，馬主丁志強便安排此駒遠赴杜拜上陣，期望找回昔日競賽光輝。

「巴基之星」隨後交由當地知名練馬師屈達信訓練，在去年本地時間12月4日凌晨，復出角逐一項2000米泥地表列賽，最終不敵頭馬「快力士」5.5馬位跑梗頸四。

不少人預期「巴基之星」將角逐杜拜超級星期六甚至世界盃賽期，然而此駒跑畢上仗後卻豹隱至今。

根據練馬師屈達信日前透露，「巴基之星」腳部有輕傷，雖然未至於須立即退役，但必須要讓牠休息治理，因此牠將缺席今晚（6日）舉行的杜拜超級星期六以及3月27日舉行的杜拜世界盃賽馬日。

阿聯酋賽事將於四月中結束，屆時「巴基之星」若果無法盡快復元出賽，牠將於當地2021至22馬季才會亮相。

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