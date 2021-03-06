馬匹賽前曾遇小意外而獲許照跑已成常態，對馬迷利益難有保障。

2月14日跑田草1200米，「顯心星」前往起步點時一度碰撞欄杆，經獸醫檢查後認為牠適宜出賽，結果落敗只跑第六。

此駒再出即於谷中大變身輕勝而回，難免令之前一仗有投注牠的馬迷感到不值。

第一場五班1200米泥地「醒目再臨」，上仗抵達起步點後被發現口部有血照跑，結果跑第十而回。

今場初戰第五班，形勢有利，隨時借勢勝回一仗。

第四場五班1400米草地「小福將」，上賽在離開亮相圈時踢中欄杆照跑，結果跑尾三。

此駒評分跌至在港新低，今場或有突破性演出。

第六場五班1400米草地「金莊令」，上次在等候入閘期間不受騎師操控，曾觸碰欄杆，最後照跑並包尾而回。

今仗排檔內移形勢轉好，本身質素猶新，打王牌再戰不容忽視。

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