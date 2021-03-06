《玄機解馬》第三季第27集將在周六（6日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

今集《玄機解馬》請到著名藝人裕美上來做嘉賓！出道多年嘅佢，近日經常成為各大娛樂版嘅頭條，皆因佢男朋友林作同鍾培生嘅口水戰，成為全城的「花生騷」，最終兩個人嘅「林鍾大戰」已經搞得成，兩個人仲簽埋生死狀，據知賽事仲會直播！裕美當然會披露更多細節！

林作同裕美呢對姊弟戀轟動全城，但外界好多人唔睇好哋，未來奶奶更多次公開表示唔接受裕美做新抱，到底佢自己點睇呢段感情？

此外裕美仲會大爆林作鮮為人知嘅秘密，佢亦好關心兩個人是否真係有將來，咁一定要碧霞老師《碧霞點相》幫佢哋指點迷津啦！

除咗繼續有大家好關心嘅《賽日通勝》外，仲有碧霞老師同DMAN提供周日（7日）沙田賽事心水馬，大家記住準時收睇啦！

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