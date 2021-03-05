何澤堯剛周三（3日）勝出「雙節棍」，季內贏出37場頭馬，排騎師榜第四位。

周日（7日）何澤堯出足十場，其中一匹實力馬是第九場三班1600米草地的「真勝者」。

「真勝者」近五仗配何澤堯，取得兩冠一亞一季一第五，從未甩過獎金，人馬相當合拍。

何澤堯受訪時說：「『真勝者』近兩戰均排之不利11檔，在蝕位下均輸頸位搏失，與頭馬擦身而過。」

「今場好彩抽得三檔起步，不用留得太後，希望可以收復前失。」

「『真勝者』在三班評分有利，其性格忠心準繩，今場負輕磅跑，機會樂觀。」

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