今屆打吡入選參賽馬即將公佈，明日（7日）沙田賽事第十場二班1800米，係一眾已報打吡四歲馬爭奪入場券的最後機會。

大馬主蕭百君每年花費大量金錢買馬來港，一心想贏打吡。

蕭生以高價購入的「柏林探戈」，盛傳價錢高達1,300萬港元，本身來港後三戰零獎金，演出相當不濟。

如果攞唔到入場券都幾無奈，明日跑尾場二班1800米，可謂非勝不可。

其實「柏林探戈」上場跑谷草1650米，唔係困足全條直路，並非沒有機會突圍而出。

今次轉場用新公司騎師馬雅，打吡座騎佢仲未有着落，所以人馬都想趕上尾班車。

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