灰馬雖是馬圈小眾，但一向表現不差。剛周三（3日）便有「童話」在谷草尾場勇挫擂台躉「喜駿駒」，成為近期最佳灰馬。

出賽周日（7日）沙田馬場的灰馬亦有數匹，如「盛勢」、「雄龍」、「襌勝寶駒」、「家樂飛駒」等，當中不排除有王者興。

第四場「盛勢」年屆八歲可拼則拼，上賽易廐初出跑1200米輸近，今仗回師季初贏馬的田草C欄1400米，負117磅排1檔起步，大有機會重拾勝軌。

第六場「雄龍」接連跑1200米從大外檔出閘，皆見後上不及，如今增程移師1400米合情合理，本身上季尾曾於同程入Q，留前鬥後可施威脅。

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