愛爾蘭籍知名跳欄練馬師伊雅樂，在2019年一張坐在已離世賽駒身上的照片被放上互聯網，引發各界非議，結果他被愛爾蘭賽馬監理局進行研訊。

相關結果在昨晚（5日）公佈，伊雅樂被罰停牌一年，首六個月被完全禁止參與賽馬活動，另被罰款15,000歐元（約139,015港元）。

愛爾蘭賽馬監理局認為伊雅樂完全缺乏對馬匹的尊重，其行為影響賽馬聲譽之餘，更對一眾愛馬人士帶來情感傷害。

伊雅樂今日（6日）凌晨在Twitter發表聲明，表示自己在研訊中得到公平對待，將完全服從所有罰則。

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