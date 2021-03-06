賽事水準高低，可以從該場賽駒再出成績與完成時間來判斷。

今季1月31日沙田共有兩場泥地1200米賽事，第三場四班頭馬「好玩福星」造1分08秒63，較標準時間快0.42秒，完成時間與同日第五場三班同程（1分08秒63）相若，翌仗「好玩福星」升三班入Ｑ，初步反映段速水準不差。

該場除頭馬「好玩福星」升班入Ｑ之外，亞軍「多多寶驥」與第五名「喜駿之星」再出分別成功補中及入Ｑ，反映此場賽事水準值四班頂水平。

周日（7日）第二場同班同程的「再大大」是該賽季軍，落後頭馬「好玩福星」僅一乘許，實力有保證。

近期鄭俊偉馬房成功替同主馬「好大大」打破悶局，今次「再大大」難得排二檔好位，幕後會傾盡辦法乘勇爭取贏馬。

今季10月18日舉行的田草三班1200米（總場次119），該場頭馬「夢想成金」升二班後兩戰兩勝，其後更向級際賽事進軍；亞軍「共創繽紛」其後交出兩冠四亞一季，成為今季跑馬地百萬挑戰盃亞軍，伸算該役季軍「閃電俠」實力亦有斤兩。

「閃電俠」質高體弱，不宜密操密跑，今仗賽前運上從化近三個月從頭做起，儲足新鮮感會有助陣上發揮。

郭能稍後因個人行為問題，需要進行研訊，此刻要用表現證明身價，今次難得有「閃電俠」此類實力馬在手，相信會俾心機砌盡。

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