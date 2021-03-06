周日（7日）十場沙田賽事，有不少從化兵列陣，當中有兩駒十分值得留意。

第七場三班草地1200米，「弛曜風」在港曾四度報捷，分別為田、谷草地1200米。

此駒在上季尾轉投羅富全馬房，暫時十戰只獲一亞一季。

「弛曜風」剛戰谷草只能跑第六，賽後不久運往從化受訓，並在當地進行過多課快工夫。

今次「弛曜風」復由田泰安壓陣，騎練季內合作三勝，今場可施殺着。

第九場三班草地1600米，徐雨石馬房「佳運來」是匹九歲老馬，在港77戰成績八冠七亞六季，獲獎金超過829萬。

今季此駒在莫雷拉胯下以高齡贏馬，表現拍爛手掌。

「佳運來」上仗配黃皓楠跑第三，證明人馬依然合拍。

此駒賽後運往從化受訓，並曾做過快試，今次再配黃皓楠，且看這位徐雨石徒弟能否把握機會打破悶局。

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