法籍騎師在今期（7日）田戰有賀銘年和巴度參賽，彭國年則停賽缺陣。

賀銘年初任全季公司騎師，季內已有18Win，估計他整季可贏30場以上頭馬，而且頗有機會來季可留港發展。

回說他季內已贏的賽事中，僅一場出自田草C跑道1000米直路，頭馬是14檔「霸勝」（葉廐）。

今期適逢其會，賀銘年被視為全日最大贏面之馬，正是列陣第三場二班直路賽的「平海掌星」。

這匹蔡廐名駨上次復配賀銘年負133頂磅，仍輕勝而回，累積近四戰三冠一亞不失Q。

「平海掌星」今仗在C跑道九駒場合排8檔，形勢有利，蓋本身過往三次排大外檔出賽，名次非冠即亞。

加上升班少負上賽十磅，此駒縱首戰第二班也可再下一城。

另外，前仗與「平海掌星」同日亦由賀銘年勝出的「齊齊友福」，上次易配彭國年跑第三，連捷落空。

今期於第五場故劍重逢，未嘗不可重開勝門。

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