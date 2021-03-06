星期日（7日）沙田日馬第十場二班草地1800米「莎皇者」（徐廐），早已報名參加本屆打吡大賽，今場是本身爭分入選的最後機會。

「莎皇者」在港初出之役，在田草1400米跑包尾，上仗轉戰谷草1650米，表現大幅進步，排12檔以130倍大冷身份跑第二名。

「莎皇者」馬主陳李妮（即亞姐前冠軍李妮）及丈夫陳國泰均熱愛賽馬，除此駒之外，兩人目前還養有「皇者峰範」及新馬E390，尚有團體馬「好甜橙」。

今次「莎皇者」重返沙田作賽，李妮受訪時說：「『莎皇者』上仗初跑谷草，結果獲得亞軍，表現的確令我們感到驚喜。」

「今次『莎皇者』在沙田上陣，出爭路程較長的1800米，我認為各駒機會很接近。」

「因為同場有多匹實力馬在陣，我當然希望『莎皇者』能夠繼續交出好表現，爭取到打吡入場券。」

「據我所知，『莎皇者』近期狀態良好，但牠在港作賽經驗尚淺，我們不想給予馬兒太大壓力。」

「其實我們養馬，最希望馬匹能夠健康成長，只要牠能盡力跑出水準，便已心滿意足。」

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