周日（7日）沙田賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

第四場五班草地1400米，「怪獸媽媽」在港首五仗全敗，已經降落五班作賽，前仗在谷草1000米跑第二，證明四歲馬現時評分，已有迴旋餘力。

此駒上仗由梁家俊再跑同程，臨場是5.9倍熱門之一，閘前進一步落飛至4.3倍，跌幅達27%。

可惜「怪獸媽媽」有前冇後，最終只能跑梗頸四。

今次「怪獸媽媽」換巫顯東轉戰田草1400米，鞍上人曾為同主馬「怪獸都市」（已退役）兩度建功，今次絕對要留神。

第九場三班草地1600米，「連連行運」這匹五歲馬，正值大熟當打戰齡，1月份曾由巴度贏馬。

此駒上仗重配波健士執韁，臨場是11倍半冷門，但馬匹到閘前，票數不斷湧入，最終打到7.8倍開跑，跌幅接近三成。

可惜「連連行運」轉彎狂蝕位，最終只能跑第五，今次人馬再來，當然希望可以收復失地。

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