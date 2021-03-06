姚廐近期多數採取精兵制，今期（7日）派六駒出賽沙田馬場，已是最近較多的一次。

在一眾戰馬中，列陣第五場的「活力長勝」是較特別的一駒，因為今次是牠加盟姚廐後首度上陣。

練者對於馬兒來投後的操練狀況感到滿意，今次安排牠角逐最拿手的1200米，盼牠首戰即可交出好成績。

姚本輝說：「『活力長勝』加盟我廐前，多數是靠後追爭取表現，比較慢腳。」

「不過，來到我的馬房後，晨課走勢甚爽，試閘更加可以放頭，令我有點意外，這或許是一個好現象，而馬兒狀態亦令我滿意，希望牠在我廐首戰可有個好開始。」

「今場『活力長勝』排5檔算是理想。對手方面，排頭牌的『十二馬』上仗取勝走勢佳，相信是主要對手。」

「『活力長勝』由馬雅策騎，我希望他可做齣好戲。」

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